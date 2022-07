Brooklyn mantiene la esperanza en el cambio de opinión de Kevin Durant

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- La esperanza es lo último que se pierde. Esa es la expresión que parece estar recorriendo los pasillos de las oficinas de los Nets, donde pasado el terremoto por la petición de traspaso de Kevin Durant, ahora ven como una posible salida que el dos veces MVP de las Finales de la NBA dé marcha atrás en el camino elegido.

Según Zach Lowe de ESPN, esta percepción se basa en que quizás KD acabe entendiendo que su salida no es viable. El jugador All-Star se lanzó hacia un cambio de aires quizás pensando que se lograría un acuerdo rápido, creencia que puede que compartiesen en la gerencia neoyorquina. Se trata de Durant, alguien haría una locura…

No ha sido así. Ha pasado un mes desde el día D y ningún equipo se ha acercado a lo que piden los Nets, básicamente porque la mayoría ni siquiera tiene los activos suficientes para hacerlo realidad. Phoenix parece haber quedado fuera de juego ahora que no pueden incluir a DeAndre Ayton hasta enero de 2023. Miami tampoco parece tener lo suficiente para montar un paquete jugoso. Boston, el último en sumarse, realizó una oferta centrada en Jaylen Brown, pero ni ha colmado la exigencia de Brooklyn ni parece decidido a dar un paso más.

Los equipos no terminan de ir con todo a por KD, pero no por ello éste parece cerca de cambiar de opinión. El periodista Marc Stein ha señalado en los últimos días que el alero sigue decidido a conseguir un traspaso y que no hay nada que indique que en un futuro cercano vaya a variar el rumbo. Quizás sea cuestión de tiempo; al menos eso piensan los Nets.

Y tienen motivos para ello. Lejos de la catástrofe que algunos vaticinan en relación a las partidas de Durant y Kyrie Irving, la realidad a día de hoy es que tienen una plantilla que, de mantenerse intacta, estaría entre las favoritas al anillo. Hablamos de los dos mencionados más Ben Simmons y otras piezas como Joe Harris, Seth Curry, Nic Claxton y Patty Mills. No suena nada mal; aunque claro, Durant puede pensar que tampoco lo hacía en las campañas anteriores.

