Brodgon, sobre Jaylen Brown: «No necesita charlas de ánimo»

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- El foco del verano en Boston se ha puesto sobre Jaylen Brown. El alero, parte del equipo que alcanzó las Finales de la NBA en 2022, se ha visto envuelto en unas semanas de vorágine informativa al ser parte del ‘juego’ de Kevin Durant, quien pidió el traspaso al empezar la agencia libre para acabar retractándose hace poco más de una semana. Sí, ha pasado poco más de mes y medio entre una noticia y otra, pero cuando un jugador del peso de KD se mueve, toda la NBA lo hace con él.

Eso es justo lo que le ha ocurrido a Jaylen Brown. De un día para otro pasó de ser pieza esencial del proyecto de los Celtics a la principal de un hipotético intercambio para que los de Massachusetts se hicieran con Durant. Nada más saltar a la luz, y pese a que finalmente no ha tenido recorrido alguno tal rumor, se empezaron a plantear dudas sobre si Brown estaría molesto y sería ahora él mismo quien pediría salir de Boston. No ha sido así. Antes de que se conociese la decisión final de la estrella de Brooklyn, Jared Weiss de The Athletic señaló que Brown seguía comprometido con el proyecto de los Celtics y que incluso estaba abierto a extender su contrato más allá de 2024.

Pese a la seguridad y convencimiento mostrados por Brown, el silencio no ha llegado. Varios han comentado la situación del alero. Grant Williams recalcó hace un par de semanas que los rumores de traspaso «demuestran lo valioso que es» Jaylen Brown. Ime Udoka admitió poco después que tuvo una conversación con su pupilo sobre el tema. Ahora ha llegado el turno de un recién llegado, Malcolm Brogdon, quien habla de quien es su amigo desde hace algunos años.

«No necesita charlas de ánimo. Como cualquier ser humano, a veces quieres que te pregunten para ver cómo te va, pero eso es todo lo que hice por él. Jaylen es un chico que tiene gran confianza en sí mismo y entiende que esto también es parte del negocio. Es un profesional. Volverá listo para el training camp y para trabajar», expresa a The Boston Globe.

Sobre cómo será la próxima campaña, la adquisición de Brogdon ha añadido valor y profundidad al equipo, algo que vendrá bien a unos Celtics que, en palabras de su entrenador, serán los ‘perseguidos’ a partir de ahora.

