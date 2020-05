Broadway extiende el cierre de teatros hasta septiembre por el coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La Liga de Broadway anunció este martes la extensión del cierre de sus teatros, que tenían previsto volver a abrir sus puertas el 7 de junio, hasta principios del mes de septiembre, aunque señaló que todavía no cuenta con una fecha concreta de reapertura.



“Aunque aún no se ha determinado una fecha para la reanudación de las actuaciones, los teatros de Broadway están ahora ofreciendo la devolución de fondos e intercambios para boletas compradas para espectáculos hasta el próximo 6 de septiembre”, señaló la organización en un comunicado.



Los 41 teatros que componen Broadway anunciaron el cierre por la pandemia del coronavirus el pasado 12 de marzo tras prohibirse las congregaciones de más de 500 personas en Nueva York, una suspensión que inicialmente indicaron sería de un mes, y que ahora se ha transformado en al menos seis meses tras haberse convertido la ciudad en el epicentro de la crisis en EE.UU.



“Mientras que a todos los espectáculos de Broadway les encantaría volver a la actividad lo antes posible, tenemos que garantizar la salud y el bienestar de todos los que vienen al teatro, tanto los que están detrás del telón como delante de él, antes de poder regresar”, aseguró la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte st Martin.



Las declaraciones de esta organización, que representa a compañías productoras de Broadway y a dueños de los teatros, se producen después de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informara el plan de reapertura del estado de Nueva York, en el que situó al sector del entretenimiento en la última fase.



“En estos difíciles momentos, hemos mantenido una estrecha comunicación con la oficina del gobernador Cuomo y estamos muy agradecidos por su apoyo y su liderazgo mientras trabajamos para traer de vuelta esta parte vital de la economía -y el espíritu- de Nueva York”, agregó Martin.



El anuncio de Broadway se une al del sector del teatro en Londres, donde la semana pasada se confirmó que el West End permanecería cerrado al menos hasta el 28 de junio, aunque no descartaron más cancelaciones si es necesario.



El estado de Nueva York ha registrado cerca de 340.000 casos de coronavirus, de los cuales 185.000 se concentran en la ciudad de Nueva York.

