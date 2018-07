Brittany Lincicome primera mujer en jugar un PGA Tour luego de 70 años

Comparte esta noticia

JOEL SARDÁ

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La norteamericana Brittany Linciome hará historia al convertirse en la primera mujer que participa en un PGA masculino tras 70 años de haberlo hecho Annika Sorestam en 1945.

Lincicome se une a un reducido grupo de mujeres que han asistido a un evento dominado en su totalidad por hombres.

La golfista ha aceptado la invitación para jugar el Barbasol Championship que será celebrado en Nicholsville en Kentucky, torneo del circuito americano que comparte semana con el Open Championship.

Lucicome se ha convertido en una de las pegadoras más largas del PGA Tour, la media en distancia de la golfista es de 269 yardas, lo que la ubica como ultima en la clasificación.

“Cuando surgió la oportunidad de jugar en el evento PGA Tour de esta semana en Kentucky, la mayoría de mis pensamientos fueron sobre lo divertido que sería. Y cómo jugar en un torneo masculino podría ayudarme a mejorar, al tomar algunos consejos o ver de primera mano cómo los jugadores de PGA atacan un campo difícil”, manifestó la jugadora.

Según avanzan los tiempos las mujeres van creando su espacio en las diferentes disciplinas deportivas, y el Golf no está exento de ello. En la historia golfista se pueden mencionar a cinco grandes mujeres que han roto la barrera del sexo en este deporte.

Historia de mujeres jugando en PGA Tour

Mildred Ella Didrikson “Babe” Zaharias

Nació en Texas en 1911, fue una prominente atleta que se destacó en varias disciplinas como baloncesto, béisbol y atletismo.

En 1935 jugó al golf por primera vez, y tres años más tarde compitió en el abierto de Los Ángeles, que está repleto de competidores masculinos. Se alzó con el rango de jugadora amateur desde 1942 hasta el 1947. Fue inscrita en el Salón de la Fama de Golf en 1956.

Patricia Jane Berg

Nació en 1918 en Minnesota, una de sus pasiones deportivas desde su infancia era el futbol, pero luego su interés se volcó hacia el golf por sugerencia de sus padres.

En el 1934 comenzó su carrera como amateur, obteniendo un total de 29 títulos, 15 de los cuales fueron en torneos mayores. Se formó como profesional en el año de 1949.

Mary Kathryn “Mickey” Wright

Ganó el Campeonato Mundial Amateur en 1954 convirtiéndose en profesional. En el LPGA en 1955 se alzó con la victoria en 82 eventos, quedando detrás de Patty Berg.

Annika Sörenstam

Nació en 1945 en Suecia, a lo largo de su carrera ganó 93 títulos de golf, entre los cuales 10 era torneos mayores.

Es miembro del Salón de la Fama del Golf desde el 2003, y galardonada en el2004 con el premio Laureus a la mejor deportista. Es una de las primeras mujeres socias de The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews desde 2015.

Lorena Ochoa Reyes

Es mexicana y nació en Jalisco en 1981, la joven golfista alcanzó 27 victorias en el LPGA Tour. Su temporada más laureada es la del año 2007, cuando logró un total de 8 torneos, el Abierto Británico y el ADT Championship. Jugó hasta el año 2010 cuando anunció su retiro del golf.

