Haitianos dicen con el canal darán “lección histórica” a la RD, revela periodista

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Luis Brito alertó este lunes de que el pueblo haitiano ha asumido la construcción del canal que desviaría las aguas del río Dajabón o Masacre, como una acción para darle una “lección histórica a la República Dominicana”, tal como le confesó este pasado fin de semana un destacado periodista de Haití.

En ese sentido, el comunicador enfatizó la importancia de que el Gobierno, el Estado y el pueblo dominicano aborden este tema con la firmeza y el carácter que amerita, dada la nueva dimensión que esta revelación aporta a un conflicto que ya ha ganado notoriedad a nivel internacional.

Durante su participación en el programa «Tiempo de Noticias» de El Nuevo Diario TV, Brito compartió detalles de su conversación que sostuvo con el periodista haitiano, quien trabaja para medios de comunicación internacionales y de Haití, y conforme este le habría comentado entre los ciudadanos del vecino país predomina la frase e intención de «dar una lección histórica a la República Dominicana» a través de la controvertida obra hidráulica.

Brito entiende que este nuevo elemento viene a prácticamente dar un giro al conflicto, porque ya no se trataría puramente de una necesidad natural de un recurso tan vital como el agua, sino que ahora al escuchar esto, el asunto se remonta a cuestiones de la rivalidad históricas entre ambos países, lo que a su juicio complica más la solución del impase.

“Lo más preocupante es que él (el periodista haitiano) me decía, que el pueblo haitiano quiere darle una lección histórica a la República Dominicana, construyendo y llevando hacia las últimas consecuencias la construcción de este canal, palabras textuales del amigo que no tengo que identificar porque no se trata de quién lo dijo, sino de qué se dijo”, expresó.

Brito contó que la fuente le señaló que nunca antes había visto una unidad del pueblo haitiano en torno a un reclamo, como ha podido percibir respecto al tema de la construcción del canal que el Gobierno dominicano defiende irregularmente y de manera inconsulta.

Consideró que la frase de «dar una lección histórica a la República Dominicana», se pudiera remontar desde la misma época de la independencia que lograron los dominicanos en el año 1844 y a las tantas batallas que han tenido que librar incluso con el mismo pueblo haitiano.

A mí me pareció un tanto preocupante y delicado conocer este sentir de los haitianos, de que con la construcción del canal para desviar las aguas del río Dajabón o Masacre ellos quieren darle una lección a la República Dominicana, eso es un tema al que la nación debe darle seguimiento

El comunicador agregó que el tema del conflicto dominico-haitiano ha recibido un tratado serio y decidido por parte del Gobierno dominicano, sin embargo, ya conociendo este sentir de los haitianos, conlleva una atención más allá de la que se le está dando en estos momentos.