Britney Spears revela que su padre la obliga a llevar un DUI para que no tenga más hijos

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El ídolo de los noventa, Britney Spears, después de perder varias batallas contra su padre, volvió a plantarse frente a un juez de forma virtual para rogar por su libertad con un demoledor testimonio, en el que reveló que una de las imposiciones de su progenitor es obligarla a llevar un DIU para que no tenga más hijos.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero no me dejan ir al médico para quitármelo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho daño”, expresó leyendo una carta que duró alrededor de veinte minutos.

También afirmó , entre otras muchas cosas que “Siento que se unen en mi contra, me siento intimidada, excluida y sola. Estoy cansada de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos, tener un hijo o cualquiera de esas cosas”. Confesó, además de informar que ni siquiera le han permitido ir sola con su novio en el auto.