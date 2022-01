Britney Spears deja de seguir a su hermana Jamie Lynn en Instagram

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Britney Spears comienza el 2022 con una limpieza de Instagram.

La estrella del pop aparentemente ha cancelado a su hermana Jamie Lynn Spears pues ya no la sigue en la plataforma de redes sociales.

Sin embargo, parece que Jamie Lynn todavía sigue a Britney, al menos por ahora.

Britney sigue actualmente a 46 personas, incluidos su prometido Sam Asghari, Paris Hilton, Selena Gómez, Miley Cyrus, Lady Gaga, Madonna y Tinashe, quienes expresaron su apoyo a ella en medio del movimiento #FreeBritney.

Durante el fin de semana, Britney también publicó un video de pájaros huyendo de las jaulas al ritmo de Infinity, de Jaymes Young, que simboliza el final victorioso de sus 13 años de tutela.

“SIMBOLICO de mi año este año 👗👗👗👙👙👙 !!!!! “, la cantante de Toxic, de 40 años, subtituló el post.

Mientras tanto, Jamie Lynn compartió una serie de fotos destacadas del 2021 para promover sus próximas memorias, Cosas que debería haber dicho, que saldrá a la venta el 18 de enero.

“Estimado 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣, Hiciste todo lo posible… bendito sea tu corazón ♥”, escribió la estrella de Sweet Magnolias, de 30 años. “La esperanza de 2022 no les traerá nada más que sanación, amor, paz y felicidad a todos, deseando a todos [y cada uno] un feliz y seguro Año Nuevo💫💥”.

El año pasado, Jamie Lynn cambió el título del libro luego de enfrentar una reacción violenta de parte de los fanáticos de Britney. Las memorias, originalmente tituladas I Must Confess, fueron tomadas del sencillo debut de Britney en 1998, “…Baby One More Time.

“Lamentamos profundamente que haya aparecido en el espacio público información incorrecta e incompleta sobre su libro, especialmente en este momento delicado para Jamie Lynn y su familia”, dijo en su momento, un comunicado en Instagram de la editorial de Jamie Lynn, Worthy Publishing, quien asegruraba que “las memorias aún sin título” estaban “todavía en desarrollo”.

La difícil relación de Britney y Jamie Lynn ha estado en los titulares desde que la cantante afirmó en una audiencia judicial en junio que quería demandar a su familia por la tutela supuestamente “abusiva” a la que había estado sometida desde 2008.

Antes de que la juez Brenda Penny terminara la tutela en noviembre, Britney también llamó públicamente a Jamie Lynn por realizar remixes de sus canciones en los Radio Disney Music Awards 2017, para su consternación.

“Dejar de hacer música es mi forma de decir ‘F-k You’ en un sentido cuando solo beneficia a mi familia al ignorar mi trabajo real”, escribió Britney más tarde en una publicación compartida en Instagram el mes pasado.

