Breve viaje en la máquina del tiempo

Seguramente, a más de uno le gustaría darse un viajecito al pasado , para corregir algún error , volver a abrazar a un ser querido que ya no está o simplemente entablar una amena conversación con un amigo que ya se fue . En otro orden, también a los curiosos, les gustaría saber qué pasará en su vida en los años venideros; un viajecito al futuro en la máquina del tiempo. La ciencia todavía no nos permite viajar en el tiempo, ni hacia atrás, ni hacia adelante, eso sólo lo veremos en alguna película de ciencia ficción o en algún libro de un genio de las letras. Lo que sí tenemos a nuestro alcance, es la historia, escrita, contada de oído en oído de mayores a más jóvenes o algún audiovisual de YouTube con poca resolución.

En tal sentido, la historia si nos puede servir, no para viajar al futuro, pero sí para saber acontecimientos que ocurrieron en el pasado, que nos podrían dar una idea sobre lo que ocurre en el presente. Por ejemplo, yo tengo un amigo que para mi es más que eso; es un oráculo que tiene más de 50 años viviendo la política desde adentro, él dice que está retirado pero no es verdad, sigue activo como el primer día (mi gran amigo Claudio De Los Santos).

Mi oráculo siempre me dice: si quieres saber lo que está pasando con nuestro país ahora mismo, lee el libro de Miguel Guerrero, “Crónica de una transición fallida”, como de hecho lo leí, pero el espacio no me es suficiente para desglosarlo aquí. Lo que sí, puedo decir es mi historia vivida, la última vez que el PRM gobernó en el año 2000, y digo PRM porque el PRD de hoy no es ni siquiera parecido a lo que fue antes. Ahora es un partido renovado, organizado y disciplinado. Por lo tanto, la última vez que el PRM gobernó se vivieron episodios similares: la gente arrepentida por haberles votado, protestas a diario, combustibles caros, alimentos caros, apagones, inseguridad, escasez… en fin, es como si a esa página de la historia le hayan hecho una fotocopia.

Joaquín Balaguer dijo hace 30 años, que el PRM cuando se haya en la oposición sostiene ideas radicales y difíciles de cumplir, pero una vez en el poder se deja guiar de la rutina y al final no hacen nada… ¡Tal cual!

Por Pedro Rene Almonte Mejía

