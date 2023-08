Breve apunte sobre el uso erróneo del plural en dos sustantivos comunes

Todas las lenguas habladas en el planeta se rigen por reglas, por normas y, en consecuencia, el español general no es una excepción. Sin embargo, resulta bastante normal que gran parte de la comunidad hablante y escribiente que hace uso de ella, tienda a soslayar algunas de esas reglas; tal es el caso del uso del «plural». Por ejemplo, el cual, en el caso específico del español, este representa, por lo general, una especie de marca que se utiliza en el idioma para formar el número tanto en los sustantivos como en los adjetivos.

Consecuentemente, en nuestra lengua existen algunos sustantivos que vienen con su plural por naturaleza, tal es el caso del sustantivo «pueblo» por ejemplo, el cual, cuando se pronuncia o se escribe con la finalidad exclusiva de hacer alusión a una comunidad, este prescinde de la (s) al final. No obstante, al utilizarlo de esta manera (en singular), se está aludiendo al conglomerado total que compone tal o cual grupo humano: El pueblo dominicano desea un cambio. En este escenario, el sustantivo pueblo funciona como un nombre colectivo, no contable, al igual que el vocablo «gente» –como veremos más adelante– equivale siempre a persona. Sin embargo, es frecuente ver y escuchar cómo en el español general se pluraliza con reiteración, de forma errónea el sustantivo gente. Quizás, en el mayor de los casos, por falta de dominio de las reglas gramaticales de nuestra lengua.

En tal sentido, veamos a continuación qué plantea o recomienda la Real Academia Española (RAE) en torno a este asunto: «El sustantivo gente que formalmente es un singular se refiere ya a un conjunto de individuos, razón por la que no se usa normalmente en plural. Es un nombre cuantificable, (podemos decir mucha gente, bastante gente, poca gente…), pero no contable (no decimos una agente, dos gentes, cinco gentes…), esa condición de contable sí la tiene, en cambio, el sustantivo persona». Subsiguientemente, la RAE explica que, como sucede con otros nombres no contables, en el caso del sustantivo gente sí es aceptable utilizarlo en su forma plural en literatura, no así en prosa.

Por José Santana