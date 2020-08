Brett Brown y Elton Brand, en el centro de las miradas por fracaso de 76ers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Se avecinan unos meses bastante moviditos en Philadelphia. El sweep sufrido a manos de los Boston Celtics ha escocido y tanto directiva como aficionados exigen responsabilidades por lo sucedido. El entrenador Brett Brown y el general manager Elton Brand son las dos principales figuras sobre las que ha recaído la atención de cara al ingreso en una temporada baja que promete estar llena de acontecimientos.

Una información recientemente publicada por el medio The Athletic ha ofrecido diversos detalles sobre la situación actual y alguno de los cambios que podrían suceder en las próximas fechas.

En lo que ha sido un secreto a voces, el periodista Shams Charania afirmó que el divorcio entre Brett Brown y los 76ers es un hecho. Entre los potenciales candidatos a reemplazarlo en su puesto han aparecido los nombres de Ime Udoka, actual técnico asistente, Tyronn Lue, Dave Joerger, Jay Wright y Juwan Howard. Desde Sports Illustrated sugieren que el interés por Lue es mutuo.

La situación con Brand no es tan dramática. Según las fuentes, la relación del actual general manager y los propietarios “se ha mantenido sana”, por lo que su puesto podría no correr peligro. Al menos de momento. Los desorbitados contratos firmados a Tobias Harris y Al Horford, así como las salidas de Jimmy Butler y J.J. Redick han supuesto una losa muy pesada sobre su reputación. Sin embargo, la lesión de Ben Simmons y la naturaleza tan particular de la temporada se han traducido en una ‘vida extra’.

El último punto importante del que se ha tratado gira en torno a los pesos pesados de la plantilla. Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de realizar movimientos drásticos pero desde The Athletic apuntan a que “la franquicia sigue comprometida en construir alrededor de Joel Embiid y Ben Simmons”. Ambos jugadores están sujetos a acuerdos a largo plazo y el propio pívot camerunés afirmó tras la eliminación que su intención sigue siendo la de terminar su carrera con los 76ers y ganar un campeonato.