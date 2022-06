(VIDEO) Brendan Rogers pega tres jonrones en su espectacular noche con los Rockies

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El intermedista Brendan Rogers se convirtió este miércoles en el cuarto jugador que dispara tres cuadrangulares en un partido en la temporada de béisbol de las Grandes Ligas.

Rogers fletó sus tres vuelacercas en el segundo partido de un doble juego disputado entre los Rockies y los Marlins de Miami, el cual terminó en favor de los de Colorado 13-12, fruto de un jonrón del intermedista y cuarto en el orden al bate, que dejó en el terreno a los visitantes en la décima entrada.

El bateador de los Rockies, quien terminó el partido con tres jonrones en cinco visitas al plato, en las que anotó cuatro carreras y empujó igual número de vueltas, inició su letal ataque en la primera entrada al mandar la pelota a 310 pies entre los jardines derecho y central, sin nadie en las bases, frente a los envíos del abridor de los Marlins, Trevor Rogers.

BRENDAN ROGERS HAVE A DAY!! 3 HOME RUNS INCLUDING A WALK OFF IN THE BOTTOM OF THE 10TH FOR THE ROCKIES TO WIN 13-12 (Video via @MrMatthewCFB) pic.twitter.com/jKiRFwucr2

— MLB Walk Offs & Game Winning Plays (@MLBWalk_Offs) June 2, 2022