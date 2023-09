Brenda Corrie elegida para el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Con su exaltación logrará doble hito personal como primera mujer golfista y primera pareja de padre-hija



EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano convertirá a Brenda Corrie en la primera mujer golfista que adornará la galería de inmortales.



Corrie será eternizada durante el 57 Ceremonial programado para realizarse el domingo 19 de noviembre, como parte de la Clase Inmortal 2023 que incluirá a otros 11 deportistas.



Su elección fue desvelada hoy por el Comité Permanente del Pabellón de la Fama, por intermedio de su presidente Dionisio Guzmán.



Informó que se trata de la quinta deportista elegida hasta la fecha por los miembros de los diferentes estamentos del Pabellón con derecho al voto, entre los que figuran el Comité Permanente, Comité de Veteranos y la crónica deportiva a nivel nacional.



«La selección de Corrie recae sobre los miembros del Comité Permanente», agregó Guzmán, quien lo preside junto con Luis Ramón Cordero, Atilio de Frías, José Rodríguez Conde (Joselín), Rubén Andújar Scheker, Rafael Damirón, Marcos Jiménez, Héctor Lizardo Jorge, José Pío Santana, Niurca Herrera, William Duke, Anselmo Bello Ferreras, Magnolia Concepción, Juan Niemen y Rafael Villalona Calero.



Los elegidos a la fecha y los que falta por anunciar serán exaltados en el LVII Ceremonial que iniciará a las 10:00 de la mañana en el auditorio del Pabellón de la Fama, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Corrie, Leonardo de Jesús Heredia Castillo (Leo Corporán), Isaac Ogado, Julián Heredia (Satanás) y Adrian Beltré son, hasta la fecha, las escogencias anunciadas por el Pabellón.



Doble hito personal



Además de ser la primera golfista inmortal de su género en la historia del Pabellón, Corrie igualará otra hazaña.



Se convertirá en otra pareja de padres e hijos inmortales. Su progenitor, Jack Corrie (fallecido), fundador y co-diseñador del campo Cayacoa Golf Club, fue exaltado en la Clase 1997. En su caso, además, será la primera combinación de hombre-mujer.



Brenda Corrie León de Kuehn, nació en Santo Domingo el 15 de diciembre de 1964.



Es graduada de administración de empresas en la UNPHU, y de 1983 a 1986 estudió en la Universidad de Wake Forest, donde además de los estudios comenzó a tallar una carrera deportiva que próximamente se convertirá en inmortal.



Como jugadora del equipo «Demon Deacons» de Wake Forest, en su último año ganó dos títulos individuales de temporada regular y ayudó a llevar a WF al Campeonato ACC de 1986 y como medallista (-10), logró el score más bajo en los nueve años de historia del evento en ese momento.



Corrie coronó la primavera de 1986 al hacer su tercera aparición en los Campeonatos de la NCAA, siendo seleccionada al equipo All America. Luego se hizo profesional y ganó su primer torneo en 1988, el Chattanooga Classic del Futures Golf Tour.



Recuperó su condición de amateur y se convirtió en una de las mejores jugadoras de Estados Unidos, destacando su participación en el equipo de la Copa Mundial de EEUU de 1996, y dos selecciones para el equipo de la Copa Curtis.



En 1988 tuvo marca de 4-0 y logró los puntos de la victoria de Estados Unidos, la primera en ocho años.



Su carrera amateur incluye la clasificación a nueve Abiertos de Estados Unidos (U.S. Open) y 13 U.S. Amateurs, resaltando cuando compitió en la U.S. Open Femenino de 2001 con ocho meses de embarazo.



Brenda presenta un palmarés de 57 participaciones en eventos de la United States Golf Association (USGA), decenas de triunfos en EEUU y en el país, es un orgullo de Wake Forest.



Inmortal de Wake Forest



Corrie-Kuehn fue la segunda persona de Wake Forest en ser incluida en el Salón de la Fama de la NGCA, y la primera como jugadora.



Fue exaltada al Salón de la Fama del Deporte de Wake Forest el 30 de enero de 1999, y también elegida al Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Entrenadores de Golf en 2004.



En el país, junto a su padre, pertenece a la primera clase del Salón de la Fama del Golf Dominicano, siendo la primera mujer en conseguir ese hito.



Ya casi retirada de competencias, de nuevo su amor por el juego la regresa a los fairways y acepta representar a la República Dominicana en el Mundial del Irlanda en 2018, jugado en el Montgomerie and the O’ Meara Course at Carton House.



La tríada de Brenda, su hija Rachel y Stephany Kim ocupó el puesto 37 de 57 países participantes. Rachel se ubicó en la posición 42 entre 170 jugadoras, y Stephany logró la hazaña de un hoyo en uno.



Padres-hijos inmortales



La disciplina deportiva que registra la mayor cantidad de parejas de padres e hijos inmortales, tras la próxima historia que emulará Jack y Brenda.



En béisbol resaltan los casos de Felipe (1982) y Moisés Alou (2014), Julián (1978) y Stanley Javier (2009), José Saint Claire -Pepe Lucas (1974) y José Luis ‘Mañé’ Saint-Claire (exaltado como softbolista en 2021), Diógenes (2005) y Ronnie Belliard (2020).



Como propulsor tenemos a Mario -Cuchito- Álvarez Dúgan (1993) y el tenimesista Mario Álvarez Soto (2006).

Relacionado