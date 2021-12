Brea Frank regresa a RD con nuevo proyecto radial “La Universidad de la Calle” (UCA) por EXA 96.9

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El locutor que le dio un toque distinto a la radio urbana, Brea Frank regresa a los medios de República Dominicana con una plataforma comunicacional que incluye su proyecto radial “La Universidad de la Calle” (UCA) por la renovada EXA 96.9 FM, un programa Late Show de temporada que se transmitirá por un canal de televisión, a la vez que escribirá una columna mensual en una revista impresa local de alta incidencia en el público joven y contemporáneo.

Su regreso a la radio local después de 4 años de permanencia en NY será en el horario 5:00 pm a 7:00 pm. de lunes a viernes; en este espacio el multifacético comunicador exhibirá una nueva etapa de mayor madurez y aprendizaje, como productor de todos sus proyectos. El estilo que dejó establecido antes regresa con una plataforma que se corresponde a la vanguardia de las nuevas tendencias.

En estos momentos en que la radio ha sufrido cambios importantes, donde ha crecido la cartelera de programas y donde muchas personalidades han hecho el salto a este importante medio, se ha podido percatar el progreso y desarrollo de algunos proyectos.

Brea traerá la misma temática de siempre, sin perder la esencia de la radio, realizando en otros aspectos contenidos exclusivos para su canal de YouTube, saliendo un poco de lo que a diario vemos con otros programas radiales que hacen contenidos desde la cabina de forma streaming.

En un encuentro con la prensa, realizado la mañana de este martes en el restaurante La Posta de la ciudad de Santo Domingo, Brea Frank adelantó detalles exclusivos sobre este nuevo proyecto que se verdad será un renacer de su ausencia de la radio nacional.

“Yo creo mucho en la identidad propia, algo que me caracterice, eso es lo que la gente va a buscar siempre, la diferencia. El contenido, la forma de hacer reír, los chistes son los mismos, pero todo va a depender de cómo y quién lo haga”, expuso.

Agregó que no ha venido con una varita mágica al país para salvar la radio, sino que vino a dar a ese público que está habido de un buen contenido radial, sin tener que generar controversias, uno de los formatos más utilizados en los programas en estos tiempos.

El conocido rector de la UCA, anunció que no estará sólo en la conducción de este programa, aunque no dijo quienes los acompañará en este momento, pero si adelanto que son buenos profesionales, rostro conocidos que más adelante serán anunciados.

Al ser intervenido por El Nuevo Diario, sobre cómo ha visto la evolución de la radio en el país, Brea respondió que no crítica los formatos, los respeta. Pero entiende que puede hacer las cosas de manera distinta.

“He tenido siempre miedo de entrar en un área donde mi familia no se pueda sentir orgulloso y que ustedes que tienen hijos tengan que bajar la radio, o decir no lo pongas por tal razón. Si me preguntan que mejoraría, sería no sólo pensar en lo económico, sino también dejar un legado”, sostuvo.

La emisora Exa del empresario Saymon Diaz se reinventa con nueva programación, talentos y sonidos, con programas musicales de los ritmos y estilos más escuchados del momento. Brea se une desde enero a la programación de esta nueva temporada, acompañado de otros talentos que se darán a conocer más adelante.

Con un Late Show, el presentador regresa a la pantalla chica con un programa de temporada de 13 capítulos el cual se encuentra en producción, y saldrá al aire en el primer trimestre del 2022 en televisión local y también en Estados Unidos para su público de la diáspora.

Esta nueva etapa del comunicador viene de la mano de la empresa Caribbean Media World, quien siempre ha apostado a su talento, y a su capacidad como productor de sus proyectos.

No abandona la radio en NY

A pesar de su regreso a República Dominicana con su proyecto comunicacional “Brea Frank, La Universidad de la Calle”, el locutor oriundo de San Cristóbal continuará manteniendo su presencia en La x 96.3 FM NY & “La Gozadera” con su programa matutino de radio, en adición de eventos culturales de UFORIA, y activaciones con clientes de la mano con Univisión.

Lo que hace que ‘El Rector’ (como todos lo conocen) se afiance aún más en su crecimiento como comunicador, y que el público lo valide como un orgullo para RD y la comunicación latinoamericana.

Ante la decisión de Brea en ampliar su proyecto d e radio en su país, su casa Univision le manifestó su absoluto apoyo y afirmó: “Dada la creciente influencia cultural y económica de la comunidad dominicana en Nueva York, conjunto con el fenómeno de que la ‘Gozadera con Brea Frank’, ha cruzado fronteras a través de los Estados Unidos y el Caribe, nos enorgullece poder trabajar con Brea para su regreso a la radio dominicana con su nuevo show de las tardes por 96.9 FM, mientras seguimos diariamente con el exitoso programa en La X 96.3 FM New York.

Vemos grandes oportunidades en trabajar más de cerca con Brea en esta nueva etapa de su creciente carrera”, fueron las palabras de Jesús Lara, presidente de Univision Radio.

