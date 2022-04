Brazo de Harper no mejora; seguirá como BD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA. – Bryce Harper soltó el brazo por un par de minutos el martes, para saber si había tenido alguna mejoría.

No salió nada bien.

“Me sentí adolorido”, dijo Harper tras la victoria de los Filis 10-3 sobre los Rockies.

Harper tiene una distensión en el tendón flexor de su codo derecho. El martes fue la primera vez que soltaba el brazo desde el 19 de abril. No ha defendido la pradera derecha desde el 16 del mismo mes. El cañonero no siente molestias bateando, por eso ha continuado fungiendo como bateador designado.

“Es una distensión, así que tomará tiempo”, dijo Harper. “Nunca había lidiado con algo similar, así que no estoy seguro. Como dije, seguiremos evaluando el brazo. Seguiré como BD”.

Cuando se le preguntó si lo ocurrido el martes debería ser considerado una recaída o que simplemente no está mejorando como esperaba, Harper dijo: “No está avanzando. No estoy donde quiero estar. No creo que haya un período de tiempo exacto para regresar al terreno”.

Todd Zolecki ha cubierto a los Filis desde el 2003 y para MLB.com desde el 2009.

