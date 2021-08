Brayelin y Jineiry Martínez, serán reconocidas por los Cañeros del Este

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HIGUEY, LA ALTAGRACIA – Brayelin y Jineiry Martínez, hermanas y jugadoras de la selección femenina de voleibol, serán reconocidas por la directiva de los Cañeros del Este en el medio tiempo del partido de esta noche contra los Soles en el Multiuso Leo Tavarez de Higüey.

Ambas jugadoras forman parte de las “Reinas del Caribe”, la selección dominicana femenina que ocupa al día de hoy, el sexto puesto a nivel mundial, según la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y las cuales participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, culminando su participación en cuartos de final.

La mayor, Brayelin Martínez es una joven de 26 años, que a pesar de su edad, ya posee una laureada carrera en el voleibol femenino dominicano. De 6’7 de estatura, desempeña la posición de opuesta, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, como miembro del equipo nacional de República Dominicana. Jugó en el Campeonato Mundial Senior 2014 y en la Copa Mundial FIVB 2011 y 2015. También posee muchísimos premios de categorías menores en el voleibol nacional e internacional.

Su hermana Jineiry Martínez, le ha seguido los pasos, aunque en una posición diferente y que brilla con luz propia. También posee una carrera en el voleibol femenino que va en ascenso. Con 23 años y jugando en la posición de bloqueadora media, formó parte del equipo que ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, Perú y también otros logros que ha cosechado con la selección.

Brayelin y Jineiry, forman parte de una familia que respira deporte, ya que son primas del ex jugador de baloncesto y ex capitán de la selección masculina Jack Michael Martínez, hermanas del jugador de Cañeros, Brayan Martínez y sobrinas del ex jugador de baloncesto Soterio Ramírez.

La directiva de Cañeros en sus partidos como locales, reconoce a figuras importantes a nivel nacional y regional, como en el juego del pasado martes ante Indios, en el que fueron reconocidos Iván Güilamo y Ruddy Martínez, director regional y municipal por el Ministerio de Deportes en la provincia de La Altagracia.

