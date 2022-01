Bray Vargas frente a un 2022 lleno de nuevos proyectos

Comparte esta noticia

Lanzará la 6ta. Edición de su convención de talentos “Estrella Latina”.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El destacado comunicador santiaguero Bray Vargas, regresará a la televisión este año con su programa personal en un nuevo formato y tiene en carpeta varios proyectos de arte que desarrollará próximamente.

“Estoy sumamente positivo con este 2022, además de que pronto estaré de regreso a la TV, también estamos organizando la 6ta edición de “Estrella Latina”, la convención de talentos que tengo hace ya desde hace 7 años, donde proyectamos los participantes a nivel internacional, llevándolos a castings en la ciudad de Miami con agencias que laboran junto a Telemundo y Univisión”, informó Vargas.

Bray Vargas se ha destacado por su extraordinario trabajo en los medios y es el único joven emergente de la comunicación de la Ciudad de Santiago que ha sido presentador oficial de la alfombra de los Premios Soberano, el máximo galardón del arte en República Dominicana.

“Aunque mi programa no esté al aire, siempre me he mantenido realizando maestrías de ceremonia y presentaciones de eventos artísticos tanto públicos como privados; y he tenido la oportunidad de animar actividades de artistas de la magnitud de Zion, Lenox y Noriel”, sostuvo.

Además de la comunicación, Bray Vargas se ha dejado seducir por la política, pues funge como regidor en la ciudad de Santiago, un cargo desde el cual ayuda a su comunidad y trabaja en favor de lograr transformaciones sociales que vayan en beneficio de los más necesitados.

