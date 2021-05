Bravos fijan posición respecto a situación de Marcell Ozuna

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El jardinero dominicano Marcell Ozuna fue detenido el pasado sábado por violencia intrafamiliar por la policía de Atlanta y ante esta situación los Bravos han fijado su posición.

“Nos enteramos del arresto de Marcell Ozuna a principios de esta noche e informamos de inmediato a la Oficina del Comisionado. Los Bravos apoyan plenamente la política de MLB sobre violencia doméstica… que enfatiza al máximo que nuestra sociedad no puede y no tolerará la violencia doméstica en ninguna forma. Hasta que se complete la investigación, no tendremos más comentarios y todas las consultas sobre el asunto deben remitirse a la Oficina del Comisionado.”

En el comunicado del departamento de policía de Sandy Spring indican que los oficiales presenciaron el hecho.

La MLB y la MLBPA tienen una política conjunta contra la violencia doméstica desde 2015.

Los Bravos estaban jugando actualmente contra los Mets en Nueva York. Pero Ozuna regresó a Atlanta después de fracturarse dos dedos mientras se deslizaba hacia la tercera base en Boston el martes por la noche.

Ozuna tiene actualmente un contrato de cinco años con los Bravos.

