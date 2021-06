Brandone Francis destaca unidad equipo RD busca boleto a Juegos Olímpicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Brandone Francis, jugador de baloncesto, lleva consigo grandes expectativas con el equipo nacional que buscará un puesto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 a través del torneo repechaje en Belgrado, donde República Dominicana competirá con el anfitrión Serbia, Filipinas, Puerto Rico, Italia y Senegal, entre el 29 de junio y el 4 de julio.

Francis, quien viene de accionar durante este año, primero en la Liga ACB en España con el San Sebastián, y luego aterrizó en la liga de Colombia con los Cafeteros, donde comandó a su equipo en los departamentos ofensivos y fue parte esencial para llevar a su equipo a las semifinales.

El escolta de 6’5 de estatura expresó que acogió con mucho regocijo su convocatoria a la selección nacional de mayores y que se ha estado preparando duro para este evento.

“Mi convocatoria fue genial, la pase bien preparándome. A gusto con el trato porque me han dado mi valor y durante los entrenamientos entrené para ganarme el respeto de todo con el que no he estado en la selección antes.” Indicó Francis.

“Tuve la oportunidad de jugar ACB y jugar ese nivel es algo difícil los que saben saben, agradecido estoy. En Colombia me encantó la experiencia y tuve el chance de liderar a mi equipo, Colombia es una plaza única.” Calificó Francis de su trabajo durante los primeros meses del año 2021.

Expresó la armonía que tiene el equipo que está enfocado en avanzar a la segunda ronda del torneo con rivales de mucha experiencia y tradición de baloncesto.

Francis fue entrevistado el pasado sábado a través del programa radial Operación Deportiva que produce el periodista Edgar Moreta, por la emisora Tiempo 100.7 FM, con sede en La Romana y para toda la región Este del país-

“Pasar a la 2da ronda es el reto de nosotros. Tenemos un grupo rápido de muchos guards, y los hombres grandes están en óptimas condiciones. Espero que ganemos partidos confiamos en nosotros y estamos trabajando duro todos los días”, sostuvo el jugador que actualmente se encuentra en la ciudad de Kaunas, Lituania, como parte del equipo nacional de baloncesto de mayores que se prepara para participar en el Repechaje Olímpico de Serbia.

Dominicana se fogueó recientemente ante los lituanos en la ciudad de Kaunas, y tendría otro más contra Rusia el próximo miércoles 23 de este mes, allá mismo en Lituania.

Con respecto al cuerpo técnico del seleccionado encabezado por Melvin López, indicó que la profesionalidad del coach es algo que valora mucho. “Melvyn López me ha tratado súper bien, desde la ventana pasada que estaba en los 12, pero no pude ir por problemas con la visa.

“Esta vez sí estaba disponible y listo para asistir; Él me dijo que le encanta mi defensa y que soy unos de los jugadores que puede jugar las posiciones 1,2 y 3, también qué puedo hacer un millón de cosas en la cancha sea 5, 10 o 30 minutos daré todo de mi”, indicó Francis.

República Dominicana tendrá su primer compromiso el 29 de junio contra Serbia y luego se medirá ante Filipinas el 1ro. de Julio.

