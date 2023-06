Brandon Ingram y Jaren Jackson Jr. se suman al Team USA

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El equipo que representará a Estados Unidos en el Mundial 2023, el cual tendrá lugar en Filipinas, Japón e Indonesia, sigue tomando forma. Si ya sabíamos que el conjunto contaría con varios jugadores adelantados por The Athletic, ahora conocemos que Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) y Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) también se han sumado a la cita internacional que comenzará a finales del mes de agosto.

Respecto a la lista final de 12 integrantes, la cual contaría ya con Tyrese Haliburton (Pacers), Anthony Edwards (Timberwolves), Bobby Portis (Bucks), Austin Reaves (Lakers) y Mikal Bridges (Nets), además de los anteriormente anunciados, son el director ejecutivo de USA Basketball, Grant Hill, y el entrenador Steve Kerr quienes le siguen dando forma. En principio, será en el presente mes de junio cuando tengamos la correlación de nombres definitiva.

Con los Juegos Olímpicos de París 2024 esperando a la vuelta de la esquina, son varios los jugadores que podrían utilizar la cita mundialista para ganar peso en el combinado estadounidense de cara a estar en la capital de Francia. Sin embargo, es probable que el equipo que acuda al torneo olímpico tenga notables diferencia respecto al del verano de 2023.

