Brandon Ingram seguirá fuera al menos una semana más para los Pilacans

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS Los New Orleans Pelicans ya son uno de los mejores equipos de la NBA y, como tal, comparten el liderato de la Conferencia Oeste con los Memphis Grizzlies. Pese a su derrota de anoche frente a los Jazz, el 8-2 que registran en los últimos diez partidos, alguno de ellos de gran enjundia, muestran a un conjunto que ha encontrado el camino y levanta la mano como aspirante. Pero quizás lo más sorprendente es que lo han hecho mayormente en ausencia del que se puede argumentar, es su mejor jugador.

Brandon Ingram se ha perdido los últimos ocho encuentros por una lesión de pie de la que se reevaluará en una semana.

Según la información que maneja Andrew Lopez, periodista de ESPN, la franquicia no está preocupada y solo toma precauciones para evitar recaídas. Al parecer el pie de Ingram no ha respondido todo lo bien que debería a la rehabilitación y en New Orleans prefieren ser pacientes. Esto le tendrá en el dique seco un mínimo de siete días más en los que los Pelicans disputarán tres encuentros: Utah, Phoenix y Milwaukee. Hasta su lesión el alero promediaba 20,8 puntos, 4,7 asistencias y 5,1 rebotes.

Relacionado