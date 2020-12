Bradley Beal sobre su labor con Westbrook: “Mi trabajo será facilitar su trabajo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Wizards de Washington completaron uno de los traspasos más sonados de los últimos años al enviar a John Wall a Houston a cambio de Russell Westbrook. Una operación que incorpora la importante incógnita de saber si el nuevo base capitalino será capaz de adaptarse a jugar junto a Bradley Beal, máxima estrella del equipo. Y ha sido el propio escolta el que ha querido romper una lanza a favor de su nuevo compañero.

“Creo que funcionaremos bien en la cancha”, afirmó Beal para NBC Sports Washington. “No creo que venga con la intención de dirigir el espectáculo y hacerlo todo por sí mismo.”

Desde que aterrizara en la NBA en 2013, Beal se ha acostumbrado a tener a su lado a John Wall, un base muy capaz de anotar cuya otra gran virtud apunta a la organización y dirección del juego, compartiendo continuamente el balón con sus compañeros. Westbrook también sabe generar en ataque pero se le ha achacado de manera constante su tendencia a amasar demasiado la pelota y presentar una toma de decisión cuestionable.

“No voy a decir que él no puede hacer que las cosas funcionen con otros muchachos. Yo tampoco soy como los otros muchachos. Sus juegos no son como el mío. Soy muy adaptable. Me ajusto a quien está conmigo, con quien esté jugando, a los nuevos jugadores que añadamos. Mi trabajo será facilitar su trabajo.”

No cabe duda de que la relación que Beal y Wall construyeron en Washington se mantendrá a pesar de que, a partir de ahora, vestirán camisetas diferentes. Sin embargo, el dos veces All-Star ha tendido la mano a su nueva pareja de baile en el backcourt y cree que no habrá problemas de química con él.