Bradley Beal sobre la mala racha de Washington: «No quiero ser un equipo de play-in»

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Bradley Beal ha vuelto a compartir su descontento por el reciente rumbo de los Washington Wizards. La franquicia capitalina completó un esperanzador primer mes de regular season que se saldó con un balance de 11-5.

Desde entonces, los Wizards han registrado un récord de 12-20, incluido un saldo de cinco victorias y ocho derrotas en el presente mes de enero que los ha hecho caer hasta la décima posición de la Conferencia Este. Una situación que no es del agrado del escolta, quien ha lanzado un aviso a franquicia y compañeros.

«No quiero ser un equipo de play-in. No creo que nadie en nuestra organización lo quiera», afirmó Beal para el medio NBC Sports Washington. «No creo que esté solo en este pensamiento. Creo que todos sabemos que podemos ser mejores que un equipo de play-in. Tenemos que trabajar y demostrarlo. Siento que hemos dado un paso atrás en muchos sentidos y queremos salir adelante, no permanecer igual que el año pasado o no progresar en absoluto. Entonces, esto juega un papel [en sus planes de futuro].»

No se trata, ni mucho menos, de un escenario nuevo para los Wizards. El descontento del jugador ha sido una constante en los últimos años debido a las dificultades competitivas del equipo. Los capitalinos parecían dejar atrás estos precedentes gracias a un gran inicio de campaña, pero parecen hallarse de nuevo en la casilla de salida.

Ahora, el tiempo de Washington se agota. A pesar de que la gerencia se ha negado en rotundo a negociar por su jugador franquicia, este lanzó un claro aviso tras rechazar una oferta de renovación por cuatro años y 181 millones de dólares a principios de temporada. Así, el futuro de Beal con los Wizards se encuentra más en el aire que nunca.

