Bradley Beal podría tener las horas contadas en Washington

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- La llegada de Michael Winger como nuevo presidente de operaciones de los Wizards podría desencadenar una serie de movimientos en el próximo mercado de agentes libres. Y el principal señalado es Bradley Beal, quien podría tener las horas contadas en la franquicia capitalina, señalan fuentes de Brian Windhorst del medio ESPN.

«La semana pasada Winger reconoció que ha recibido el visto buena de la gerencia para iniciar una reconstrucción total», dijo Windhorst. «Eso ha dejado a todo el mundo en la liga preguntándose qué ocurre con el futuro de Bradley Beal», agregó.

A Beal le resta una enorme contrato por delante, como mínimo hasta 2026 por un total de 150 millones de dólares, y una opción de jugador para la campaña 2026-27 de casi 58 millones. Solo un equipo con verdaderas aspiraciones para el anillo apostaría por semejante salario.

«Beal tiene un contrato único en la NBA. Tiene una cláusula anti-traspaso que puede decidir si deja los Wizards o no. También puede decidir por qué y por quién es traspasado. Esto hace extremadamente difícil un posible acuerdo, y Michael Winger todavía no ha decidido qué hacer. Pero esa indecisión ha llevado al resto de los equipos a revisar la situación de los Wizards. Ya que no solo tienen a Beal, también a Kyle Kuzma y Kristaps Porzingis», concluyó.

Beal disputó el año pasado 50 encuentros oficiales (todos como titular) con unos guarismos de 23,2 puntos, 3,9 rebotes y 5,4 asistencias en 33,5 minutos por jornada.

