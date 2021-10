Bradley Beal: «Podría ir a la guerra con Spencer Dinwiddie»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Desde que Bradley Beal comenzó su aventura NBA, siempre ha contado con un base All-Star a su lado cuando las lesiones lo han permitido. Tras la marcha de Westbrook a Lakers, Spencer Dinwiddie será su primer compañero de línea exterior que no cuente con este requisito. Aún así, Beal está encantado con la incorporación del base a los Wizards. «Me gusta su tamaño, su físico, su habilidad para anotar y su amor por el juego. Me he enfrentado a él muchas veces estando en Brooklyn y defendiéndole, así que sé de su compromiso por ganar. Podría ir con él a la guerra».

El escolta de Washington dedicó buena parte de su charla con Chris Miller en la NBC para analizar la llegada de Dinwiddie. Sobre todo, con respecto a Westbrook. «Russ y yo estamos genial. Le adoro como jugador y aún más como persona. Nada ha cambiado tras el traspaso. Pero hemos obtenido cuatro o cinco jugadores en el movimiento, y a la hora de elegir sustituto, creo que Spencer era el adecuado».

Beal se mostraba agradecido por seguir contando con alguien que le ahorre sobreesfuerzos en ataque al mismo tiempo que aplaudía el compromiso de Dinwiddie. «Sé que estaba pasando por momentos turbulentos en Brooklyn. Podría haberse quedado allí y ser importante o venir aquí y dar un salto de importancia. Tenía opciones sobre la mesa incluso después de su lesión, así que es un éxito tenerle aquí. Probablemente sea el mejor base que podríamos haber deseado».

