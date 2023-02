Bradley Beal empieza a dudar sobre su permanencia en Washington

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Todo el mundo tiene un límite. Esa clásica frase nos sirve a la perfección para definir cómo se siente en estos momentos Bradley Beal. El escolta, quien lleva toda su carrera en Washington Wizards, está comenzando a sentir que quizás deba cambiar da aires. Es normal. Son muchos años con una casi nula progresión del equipo.

«Soy paciente, pero llega un momento en el que tienes que ser un poco egoísta y trazar una línea en la arena, por supuesto. Obviamente tengo pensamientos en mi cabeza, pero al mismo tiempo me quedo con vivir el momento. Sigo comprometido con lo que tenemos y lo que hacemos, por lo que no me dejo atrapar por el ruido y simplemente trabajo desde ese punto. Lo tomo como un día a día y controlo lo que puedo controlar», expresa en declaraciones al periodista Marc J. Spears.

Beal quiere ganar. Son muchos años en la franquicia capitalina esperando a que el equipo dé un paso al frente que no termina de llegar. En todo caso, confía en que el rumbo que han tomado en los últimos tiempos sea el definitivo para alcanzar las metas deseadas.

«Podemos competir. ¿Vamos a levantar el trofeo Larry O’Brien? Estamos dando pasos para competir, y lo estamos haciendo todas las noches. Tommy Sheppard] está haciendo movimientos para mejorar el equipo. Entonces, todo lo que puedo hacer es sentarme, confiar en él, confiar en su proceso y trabajar con lo que estamos trabajando. No es fácil. La hierba no siempre crece. Entiendo que cuando te rindes y te marchar a otro lado, estás renunciando a mucho. Eso también influye en muchas cosas. Así que obviamente tratas de ponerte en la mejor situación posible para ti y tu familia. Estamos tratando de construir sobre eso. Estamos tratando de hacer eso aquí», sentencia.

