Bradley Beal deja en el aire su futuro con los Washington Wizards

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Antes del comienzo de la presente temporada, Bradley Beal recibió una oferta de los Washington Wizards para renovar por cuatro años a razón de 181 millones de dólares que puede aceptar en cualquier momento del curso. Sin embargo, el jugador prefirió esperar para optar a los 235 millones en cinco años que le asegurarían un contrato máximo de veterano. El plazo para la firma de dicho contrato arranca una vez terminada la actual temporada. Aunque Beal ha hecho saber que lo más seguro es que termine escuchando otras ofertas en la agencia libre.

En su charla con Chris Haynes para el podcast Posted Up de Yahoo Sports, la estrella de la franquicia capitalina esboza sus planes contractuales. «Tengo tiempo, así que voy a mantener mis cartas de momento. Me gustaría tener el poder de decidir mi futuro porque es la primera vez que estoy en esta situación. Estoy totalmente comprometido con el equipo y me gustaría ver compensado ese compromiso».

Básicamente, Beal sabe que nadie puede ofrecerle mejores condiciones salariales que su actual equipo, pero también quiere ver qué tipo de proyectos se interesan por él. «Creo que hay un punto en el que tienes que ser algo egoísta, y creo que ese momento ha llegado. Es mi décimo año en la liga». Su actual contrato lo firmó en 2019 por 70 millones en dos años a partir de 2020, y todo apunta a que rechazará la opción de jugador a la que opta este verano.

El jugador tampoco le daba mayor importancia a una información que Tommy Shepard y la gerencia de los Wizards ya deberían conocer. Durante el resto de la entrevista, Beal aprovechó para mostrarse plenamente satisfecho con el rumbo del equipo, así como con todas las nuevas incorporaciones. También revelaba lo feliz que se siente porque Russell Westbrook pudiese cumplir su sueño de volver a Los Angeles para jugar en el equipo de su infancia.

