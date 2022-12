Bradley Beal, baja para los tres próximos partidos de Washington

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Bradley Beal apenas duró unos minutos en pista contra los Lakers y ya conocemos el motivo exacto. El escolta de los Wizards ha sufrido una distensión en el tendón de la corva, dolencia que no es grave, pero que le aparta con total seguridad de los tres próximos partidos que disputará Washington.

En la información facilitada por la organización capitalina se detalla que Beal volverá a ser evaluado cuando pase una semana. Será entonces cuando se pueda saber con exactitud en qué momento exacto podrá volver a la acción.

Beal está haciendo una buen temporada, si bien los problemas físicos no terminan de dejarle tranquilo. El escolta se ha perdido ya seis partidos, algo que no le ha impedido estar en el mejor porcentaje de su carrera en tiros de campo con un 52,2%. Lo curioso es que están lanzando mejor con menos volumen para situarte en 22,9 puntos por noche, su cifra más baja desde la campaña 2017-18 (22,6). No es una crítica, sino un halago a que la gerencia haya sido capaz de mejorar la plantilla par restar peso a sus espaldas.

Sabiendo que hablamos del jugador franquicia de los Wizards, lo cierto es que en esta campaña no les ha ido mal sin él. Para ser exactos, de seis partidos sin Beal han ganado en cuatro, siendo esa racha de cuatro triunfos seguidos la mejor de la actual campaña. Estaría genial que volvieran a lograrlo, ya que actualmente ocupan la 10ª plaza de la Conferencia Este con un balance de 11-13.

