Bradley Beal, baja debido a los protocolos contra la COVID-19 de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Bradley Beal estará algún tiempo ausente tras entrar en los protocolos de salud de la NBA contra la COVID-19, tal y como han anunciado los propios Washington Wizards. El escolta se perderá por supuesto el encuentro amistoso que los capitalinos disputarán esta misma noche ante los Charlotte Hornets, y muy posiblemente también el duelo del día 14 de octubre contra los New York Knicks.

El primer partido de temporada regular tendrá lugar para ellos el 19 de octubre, lo que da a Beal más de una semana para superar los protocolos y poder estar con los suyos desde el principio. No obstante, esto no es algo que dependa de él, de modo que no puede sino esperar para ver si los resultados le permiten participar en el encuentro.

Los Wizards apostaron este verano por renovar a Bradley a cambio de un contrato máximo, en el que incluyeron incluso una cláusula anti-traspaso que le dotaba de un estatus enorme en la franquicia. Tras una temporada un tanto decepcionante en lo colectivo y en lo personal y muchos rumores sobre su posible salida, el jugador reafirmó su compromiso con el equipo, al cual parece decidido a llevar lo más lejos posible a pesar de que la plantilla no ha terminado de acompañar en los últimos años. Desde luego, tampoco ayudó el hecho de que se perdiera 42 partidos la temporada pasada, algo que tratará de evitar en esta ocasión para pelear por un puesto en la postemporada.

Relacionado