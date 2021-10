Bradley Beal afirma que intentan reclutarlo «casi en todos los partidos»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Bradley Beal sigue en Washington, pero no por falta de pretendientes. El escolta de la franquicia capitalina lleva años siendo un asentado All-Star, algo que unido al complicado momento que han vivido los Wizards en las últimas campañas ha hecho que viviese permanentemente en la lista de rumores. No ha salido y no parece que vaya a hacerlo en próximas fechas. Beal ha apostado un año más por el único equipo de su carrera desoyendo los cantos de sirena.

«Casi en todos los partidos que jugamos, alguien me dice algo. Te lleva de vuelta a la universidad. ¿Qué escuela es la adecuada? ¿Qué equipo es el correcto? Te encanta el hecho de que la gente vea tu juego y quiera jugar contigo, pero también es difícil en parte porque no tienes idea de lo que quieres hacer», comenta el escolta a Kevin O’Conner de The Ringer.

Lo cierto es que el estatus de Beal en la Liga es inmejorable. Lleva dos campañas siendo el segundo máximo anotador y los analistas lo ven como un complemento perfecto para casi cualquier estrella. El problema para él es que esa perspectiva de unirse a otro gran jugador parece cenirse a cambiar de aires pese a sus esfuerzos por hacerlo realidad en Washington.

«Mucha gente parece pensar que D.C. es un mercado pequeño, pero trato de hacerles entender que es un mercado grande. Hace que esa parte de reclutar y contratar a alguien sea más difícil», admite.

A sus 28 años aún tiene por delante varias campañas a gran nivel, pero no por ello está tranquilo dejando pasar el tiempo.En verano de 2022 acaba su contrato y llegará el momento de decidir. En los Wizards le espera un contrato que podría estar en cinco años y 242 millones de dólares, pero puede que tal cifra de locura no sea suficiente. Todo puede depender de lo que logre el equipo en este curso recién comenzado.

