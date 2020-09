Brad Stevens sobre Raptors: “Les tenemos mucho respeto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El resultado del primer duelo de la eliminatoria entre Boston y Toronto ha tenido un gran impacto en el seno de la NBA. Después de que los Celtics administraran un duro correctivo a los canadienses, tanto aficionados como casas de apuestas dieron un vuelco absoluto a sus previsiones de cara al devenir de la eliminatoria. Instantáneamente, los Raptors han dejado de copar los primeros puestos en la lista de candidatos al título.

Una posición, no obstante, nada novedosa para ellos. Después de perder el pasado verano a Kawhi Leonard y Danny Green, pocos apostaron por los Raptors, no solo para repetir el campeonato logrado, si no para asentarse siquiera como un legítimo adversario en la zona alta de la Conferencia Este. Con el paso del curso, los de Nick Nurse demostraron disponer de una plantilla talentosa y profunda y recuperaron ‘la reputación perdida’. Hasta que este nuevo traspiés amenaza con echar por tierra todo el trabajo previo.

Precisamente fue el entrenador rival en estas Semifinales de Conferencia, Brad Stevens, el encargado de restar importancia a todos estos comentarios y se burló de todos aquellos que descartaron a los Raptors como candidatos al anillo.

“Me he reído de la idea de que Toronto, a pesar de lo que han ganado, sigue siendo un equipo subestimado”, afirmó el head coach de los Celtics en unas palabras recogidas por The Athletic. “No hay forma alguna de que ningún entrenador haga eso. Entonces tiene que venir de alguna parte. No de nosotros, porque les tenemos mucho respeto. Son un gran equipo, con un gran juego y un gran entrenador.”

Tanto los Raptors como los Celtics han sido dos de las organizaciones de la Conferencia Este que mejor han gestionado sus proyectos durante los últimos años. Curiosamente, ambos se enfrentan ahora en playoffs por primera vez en la historia. Una ocasión que Stevens ha aprovechado para llenar de elogios a su rival. El técnico afirmó que los Raptors “hacen un trabajo increíble” a todos los niveles. También destacó el desempeño de Masai Ujiri en los despachos y reveló que votó a Nick Nurse como su favorito al Entrenador del Año, un premio que, finalmente, ha recibido. Además, alabó en particular a un componente de la plantilla canadiense.

“Creo que Lowry es uno de los jugadores más subestimados de la liga. Y es un All-Star. La gente simplemente no entiende lo bueno que es. A menudo solo miran los aspectos más destacados en ataque. Es un All-Star en ese sentido pero también es uno de los mejores defensores de la liga. Está por todos lados.”

Así, no es de extrañar que Stevens haya borrado lo ocurrido en el primer partido y mire ya con recelo y cautela a la inminente llegada del Game 2. “Les tenemos mucho respeto. Son muy activos y siempre están listos para ponerse manos a la obra. Es muy difícil enfrentarse a ellos. No puedo decir suficientes cosas buenas.” Una advertencia que ha sido recogida por Marcus Smart. “Son los vigentes campeones. Un equipo realmente bueno y saben en cada momento lo que se necesita para ganar”.