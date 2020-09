Brad Stevens sobre actuación de Tyler Herro ante Celtics: “Una locura”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Tyler Herro ha acaparado gran parte de los titulares de los medios que cubren la NBA en esta jornada de jueves. El escolta fue un auténtico dolor de cabeza para los Celtics en un juego 4 en el que sumó 37 puntos para regalar la victoria a Miami, quien comanda ahora la eliminatoria por 3-1.

El novato –un término que no se corresponde con su actual nivel de juego– completó una prodigiosa actuación tan solo igualada por Magic Johnson. La leyenda de los Lakers es el único jugador que ha sido capaz de anotar más puntos (42) en un partido de playoffs con tan solo 20 años. Además, se ha convertido en el rookie que más puntos ha anotado en un partido de playoffs con la camiseta de Miami, superando los 27 firmados por Dwyane Wade en primera ronda de 2004.

Ante tal exhibición, sus propios rivales no han podido hacer otra cosa más que rendirse ante él. Entre ellos Brad Stevens, entrenador de los Celtics, quien aplaudió su impresionante actuación. “Lo que hizo fue una locura”, admitió el técnico según una información de ESPN. “El aro ha debido parecerle un océano”.

El francotirador de Milwaukee encestó 14 de sus 21 intentos a canasta (67% de acierto), incluidos cinco de sus diez lanzamientos de tres puntos. Además, capturó seis rebotes y repartió asistencias para completar un encuentro multi-dimensional. Herro ha registrado dobles dígitos en anotación en los 13 partidos de playoffs que ha disputado hasta ahora, algo que tan solo habían logrado previamente, en calidad de novato, Elgin Baylor y Alvan Adams.

Stevens no tuvo respuesta para los constantes envites del escolta mientras intentaban abrirse camino en una remontada que no llegó a materializarse. Jayson Tatum, quien firmó una primera mitad sin anotación, trató de revertir la situación tras el descanso, pero sus 28 puntos no fueron suficiente para derrotar al compacto y duro conjunto de Florida.

Ahora, los Heat acarician las Finales de la NBA. Los precedentes son inmejorables: presentan un balance inmaculado de once clasificaciones y ninguna eliminación cuando se han puesto con un balance favorable de 3-1.