Brad Stevens se ha reunido con Jaylen Brown para aclarar presente y futuro

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Dentro del terremoto provocado por la petición de traspaso de Kevin Durant –ya inexistente tras el anuncio de su continuidad en Brooklyn–, una de las consecuencias más interesantes fue ver cómo Boston se involucraba en conversaciones comerciales por él; es más, incluso se filtró una oferta que tendría como activo principal a Jaylen Brown.

Ya fuera tal cual o no –hay informes que apuntan a que tal ofrecimiento no se produjo–, la realidad es que los rumores llegaron a oídos de un Brown que acababa de alcanzar las primeras Finales de su carrera como pieza esencial de los Celtics. Sí, el finalista de la Conferencia Este parecía dispuesto a desprenderse de uno de sus dos mejores jugadores para adquirir a KD. ¿Extraño? Quizás. No se trataba únicamente de dar salida a un activo de tal envergadura por conseguir a otro de mayor repercusión, sino de arriesgarte a que tu jugador se sintiera menospreciado y te acabases quedando sin ambos.

La cuestión es que pese a todo, Brown se ha mantenido firme en su deseo de permanecer en Boston. Con un contrato que expira en verano de 2024, no solo estaría dispuesto a cumplirlo, sino a extenderlo. Su compromiso ha permanecido inalterable, y puede que para que así sea haya tenido un peso importante la gestión de Brad Stevens. Lejos de dejar que todo fluyese más allá de su control, el ejecutivo ha desvelado que ha mantenido una reunión con Brown para mostrarle de manea abierta los planes del equipo respecto a su presente y futuro en el mismo.

«Jaylen ha pasado por esto desde el punto de vista de escuchar un ruido que lo ha rodeado durante mucho tiempo. Creo que una de las cosas que debes poder hacer es ignorar el ruido y saber qué es realmente importante. Además, es importante para poder comunicarte de manera sincera y transparente con las personas involucradas. Así lo hemos hecho y hemos sido muy abiertos con él desde el principio. Es algo que hemos hecho así con cualquiera de nuestros muchachos», comenta a Christopher Price de Boston Globe.

Este encuentro, el cual habría tenido lugar en Los Ángeles hace algo más de una semana (antes de conocer el nuevo contexto de Durant), supone el cierre a una posible salida de Brown; tanto es así que Stevens habla ya del deseo de cerrar la continuidad del All-Star más allá del curso 2023-24.

«Él es una enorme pieza central de lo que estamos haciendo. Lo ha sido así durante seis años. Estamos emocionados de dar lo mejor de nosotros para tenerlo aquí durante mucho tiempo», expresa.

Respecto a esa hipotética extensión, esta podría producirse antes de que comience la nueva temporada en octubre. Sin embargo, de cara a su nuevo salario podría ser más ventajoso esperar al verano de 2023 o incluso al momento en el que sea agente libre. Lo que está claro es que los Celtics, si todos los informes son ciertos, han salido bien parados de una situación que podría haber desembocado en un importante golpe para el actual proyecto.

