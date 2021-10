Brad Stevens otorga un voto de confianza a Udoka a pesar del mal inicio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La temporada de los Boston Celtics rebosaba ilusión antes de lanzar el balón al aire por primera vez. La offseason había devuelto cierto júbilo a un equipo que necesitaba el soplo de aire fresco que ha supuesto el ascenso de Brad Stevens a la gerencia y los movimientos que ha protagonizado durante su corta estancia. Sin embargo, la vuelta del baloncesto que sucede sobre parqué ha supuesto un golpe de realidad para los Celtics. Los problemas recientes siguen ahí, y no vale llenar la cabeza de esperanzas para voltear la situación.

Boston marcha con récord negativo (2-3) y deja sensaciones bastante pobres, pero Stevens aún confía en Ime Udoka para revertir las cosas. Las críticas del entorno se centran en el cabreo del entrenador por el pobre entrenamiento de tiro previo a la derrota frente a Wizards. El general manager ha querido exculparle. «En mi carrera he tenido malísimas prácticas de tiro en las que hemos logrado reagruparnos y ganar. Creo que Ime [Udoka] ha hecho lo que tenía que hacer» declara Stevens en el programa de radio Toucher & Rich. «No voy a sobrerreaccionar por cinco partidos, pero debemos comenzar a jugar posesión a posesión».

En su aleccionamiento, Udoka recriminaba a sus jugadores cierta falta de esfuerzo delante de todo el público. Cosa que a Stevens no parece molestarle. «Como entrenador tú eres quien eres. Y para mí, Udoka es justo esto. El esfuerzo no lo es todo, pero es lo mínimo que se requiere». Su charla no consiguió espolear a su equipo para lograr la victoria, pero al parecer sirve para obtener el visto bueno de su jefe.

