Brad Pitt protagoniza Babylon: “Me fascinan las películas tan artísticas del cine mudo”

EL NUEVO DIARIO, MADRID. – Brad Pitt se mete en la piel de una estrella del cine mudo en Babylon, última película del director Damien Chazelle (La La Land). La cinta, que indaga en la primera edad dorada de Hollywood y en la transformación de la industria con el salto del cine mudo al sonoro.

A pesar de no saber mucho acerca del Hollywood de los años 20, Pitt confiesa sentirse de poder regresar a los inicios del cine. “Me encantó volver atrás en el tiempo y ver lo fascinantes y artísticas que eran las películas. Ni siquiera pensé que ese era el origen del cine, y lo fue. Eran pioneros, experimentaban y probaban cosas nuevas.

Eso me fascinó de verdad”, afirma el actor durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Damien Chazelle siempre supo que Brad Pitt era el actor perfecto para interpretar a Jack Conrad en la cinta. “No puedo imaginar a nadie mejor para el papel. Era necesario el epítome de una estrella de cine de verdad. Cuando Brad entra en un sitio, acapara todas las miradas. No hay que fingir. De hecho, no creo que eso se pueda fingir”, señala el guionista y director.

Los alocados inicios de hollywood

Babylon está ambientada en Los Ángeles durante los años 20. La película cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados que sigue el ascenso y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación en los albores de Hollywood.

La actriz Li Jun Li, quien interpreta a Lady Fay Zhu en el film, cree que Babylon refleja a la perfección los sinsabores de Hollywood.

“El tiempo de todo el mundo en esta industria es muy limitado. Tal y como dijo en una ocasión la actriz Anna May Wong, el éxito no es una joya que puedes comprar y conservar, pero tu fama está a merced del gusto del público”, dice.

Una reflexión que comparte una de sus compañeras de reparto, la actriz Jean Smart. “Puedes ser popular y de repente no serlo, y realmente no hay una explicación. No es por tu talento o por tu imagen. Por la razón que sea, la gente ya no está interesada en verte… eso puede pasar. Y eso es lo que las actrices no quieren aceptar”, explica la intérprete.

Los actores Diego Calva, Margot Robbie, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire y Olivia Wilde acompañan a Brad Pitt en el reparto de Babylon.

