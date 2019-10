Brad Pitt es visto con nueva novia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES:- Desde hace ya casi un año se comenta sobre un supuesto romance, entre Brad Pitt y la diseñadora de joyas Sat Hari Khalsa, estos rumores toman forma pues estos fueron vistos juntos en un evento de Hollywood.

Ambos fueron fotografiados por primera vez mientras compartían en una gala benéfica organizada por la banda Red Hot Chili Peppers celebrada en el Conservatorio de Música Silverlake de Los Ángeles.

Según informes de varios medios, el actor y la diseñadora estuvieron juntos toda la noche compartiendo muy amenamente.

Después de una alborotada separación de la actriz Angelina Jolie, el protagonista de “Once Upon a time in Hollywood” volvió a ser de los solteros más deseados en la industria del séptimo arte, pero hasta ahora no se le han conocido otras parejas, por lo menos oficialmente.

Angelina Jolie, es la madre de sus seis hijos, de quien se separó a finales del 2016.

El actor ya fue fotografiado en varias ocasiones con Sat Hari Khalsa y en esta oportunidad habría elegido a alguien que no estuviera ligada al mundo del entretenimiento.

También se les vio juntos en la fiesta de la premiere de su nueva película, Ad Astra.

Sat Hari Khalsa, es diseñadora de joyas y gurú espiritual. Según la revista US Weekly, Khalsa “es terrenal” y, a diferencia de otras parejas que ha tenido Pitt, esta se preocupa poco por las apariencias, lo al parecer es una actitud que le llama mucho la atención al galán de 55 años.

Según confirmó una fuente de US Weekly, “Brad no está pendiente de una relación muy seria pero aún así Sat es muy especial para él”.

Con relación al tema otros medios como E! Entertainment comentan que la relación entre Brad Pitt y Sat Hari Khalsa es solo de amistad y niegan que haya algo más entre el actor y la diseñadora.

FOTOGRAFÍAS Infobae

