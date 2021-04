Brad Pitt abandona centro médico en silla de ruedas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El actor estadounidense Brad Pitt fue fotografiado, la tarde del miércoles, saliendo de un centro médico de Beverly Hills, Los Ángeles, Estados Unidos, en silla de ruedas, luego de una cita con el dentista.

De acuerdo a la información ofrecida por Page Six, la estrella de 57 años fue vista en una silla de ruedas junto a un guardaespaldas, vestido con una sudadera con capucha negra y jeans grises.

La estrella de ‘Once Upon A Time in Hollywood’ lucía un par de gafas de sol de gran tamaño sobre su mascarilla, sin embargo, no hay información sobre qué procedimiento se habría sometido.

Según el citado medio, Pitt fue escogido recientemente, junto con Harrison Ford, Brad Pitt, Halle Berry y Reese Witherspoon, entre otros, como miembro de los Premios de la Academia que se presentarían en la ceremonia este 25 de abril.