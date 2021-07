Botello, envalentonado contra sanción: “No podrán silenciarme. Nos vemos el 16 de agosto”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Envalentonado contra la sanción disciplinaria que le impusieron en la Cámara de Diputados, Pedro Botello, líder de la lucha por la entrega del 30 % de los fondos de pensiones, afirmó este viernes que recibió “un golpe bajo” del Consejo de Disciplina de la Cámara Baja, y atribuyó la reprimenda a la “oligarquía y serviles diputados que le hacen el juego”.

En su cuenta de Twitter, aseguró que la sanción en su contra se hizo “sin prueba y sin formulación precisa de cargos”, y fue aprobada por un “quórum precario” del Consejo de Disciplina.

También aseveró que “no podrán silenciarme” y ratificó el llamado a una manifestación para el próximo 16 de agosto en los alrededores del Congreso Nacional, para volver a exigir la devolución del 30 % a favor de los trabajadores.

“No creo que sea Yo, el peor ejemplo del Congreso Nacional, hoy he recibido un golpe bajo del Consejo de Disciplina, quien aprovechándose del duelo y el dolor que embarga al pueblo pretende encubrir una puñalada trapera en la que se me impone una sanción disciplinaria”, dijo.

“Sin prueba y sin formulación precisa de cargos, he sido sancionado con un quórum precario del Consejo, quienes pretenden hacer de mí su trofeo ejemplarizador, pero se equivocan oligarquía y serviles diputados que le hacen el juego, no podrán silenciarme, NOS VEMOS EL 16 AGOSTO”, añadió.

La sanción disciplinaria

Botello presentó una copia de la sanción contra él. La resolución lo declara “culpable” de violar el Reglamento de la Cámara de Diputados y “la solemnidad demandada en las áreas del Congreso Nacional”.

Por tanto, se le impone una “Censura pública” y se le prohíbe “representar a la Cámara de Diputados en eventos nacionales e internacionales por un plazo de dos meses”.

El legislador sancionado tiene un plazo de 30 días para impugnar la resolución.

