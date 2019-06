Boston quiere reestructurar el contrato de Horford

Comparte esta noticia

El pívot tiene una opción de jugador para la temporada 2019-20 por 30,1 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Verano decisivo para Boston Celtics. Los verdes, quienes acabaron la campaña 2017-18 con la sensación de que lo tenían todo para ser campeones, han terminado por ver envueltos en una suma de dudas y decisiones que pueden marcar su futuro; todo ello alimentado por una mala temporada regular y no mejores playoffs.

Kyrie Irving puede marcharse y Anthony Davis es un objetivo, eso está claro; pero no por ello la gerencia encabezada por Danny Ainge pierde de vista otras operaciones que deben allanar el camino para alcanzar el éxito deseado. Entre esos movimientos, se encuentra el de concretar la permanencia a largo plazo de Al Horford.

El pívot, para muchos quien marca el ritmo del equipo tanto a nivel moral como meramente deportivo, tiene en su mano una opción de jugador para la temporada 2019-20 por valor de 30,1 millones de dólares. Visto así, y dado que tiene 33 años, parece imposible que rechace la posibilidad de tan cuantioso contrato. La cuestión es que Boston parece querer justo eso, que opte por renunciar a ese año a cambio de un acuerdo a largo plazo.

Danny Ainge, gerente general del equipo, estaría convencido de que la continuidad del jugador dominicano es prioritaria, por lo que estaría pensando en reestructurar el contrato de jugador, tal y como informa Jay King de The Athletic.

Horford, tranquilo

Horford no va a ponerse nervioso. En una entrevista concedida hace poco a MassLive, el centro señalaba que por ahora es algo en lo que no ha pensado, y que todo se resume a esperar y ver qué desean hacer los Celtics.

“Lo cierto es que es algo en lo que ni siquiera me he parado a pensar. He disfrutado de estar aquí en Boston. Solamente hay que esperar y ver qué se va a hacer como equipo. Hay que esperar a conocer los pasos que dará la gerencia para avanzar y seguir mejorando”, sentencia.

