Boruga: “no me hace falta trabajar en la televisión”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La estrella del humor Felipe Polanco “Boruga”, quien desde hace más de seis meses está viviendo junto su esposa e hijos en la ciudad de Orlando, manifestó en el programa radial El Mañanero de la 105.7fm, el momento de paz y tranquilidad que está viviendo, una de las razones por la cual no le hace falta trabajar en la televisión dominicana.

“Trabajar en televisión no me hace falta, me siento cómodo en esta etapa profesional de mi vida, aunque sigo haciendo humor a través de shows. Los cambios que está pasando en la televisión dominicana yo lo viví en el 2013 y no quiero volver a pasar por eso; programas reconocidos como como Chévere Nigth y Divertido con Jochy tienen una competencia muy fuerte, las redes sociales, las cuales puedes consumir a cualquier hora, en cualquier lugar”, manifestó Boruga.

Respecto a la evolución del humor considera que ha avanzado mucho, aunque siempre será el reflejo de lo que está pasando en el pueblo, de igual manera piensa que la paga es mucho mejor que en épocas pasadas pese a la gran cantidad de comediantes y humoristas que hay actualmente.

Una de las exclusivas dada a Bolivar Valera y los chicos de El Mañanarero es la entrada de Felipe Polanco a un programa de radio en los Estados Unidos, de la cual dará detalles más adelante.

Respecto a las figuras del espectáculo interesadas en la política les exhortó a que lo piensen mejor, ya que, los dominicanos suelen ser extremistas en ese tema.

“Si trabajas para un partido político el resto de las personas deja de seguir tu trabajo artístico y ese riesgo no se lo recomiendo a ninguna figura publica”, indicó.

