Borrell sobre el fin de la guerra: Cuando oigo a Putin no puedo ser optimista

EL NUEVO DIARIO, CARTAGENA.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, aseguró este viernes en Cartagena de Indias que cuando escucha hablar al presidente ruso Vladímir Putin, no puede ser optimista sobre el fin de la guerra en Ucrania.

«Desgraciadamente cuando oigo al presidente Putin no puedo ser optimista porque no para de decir que él tiene objetivos militares y hasta que no consiga sus objetivos militares no va a cesar de bombardear y destruir el país», expresó Borrell a periodistas.

Las declaraciones del diplomático europeo se conocen luego de que este viernes al menos 21 personas murieran en la ciudad ucraniana de Umán, en el centro del país, por el impacto de un misil ruso contra un edificio de apartamentos.

«Esta mañana hubo tremendo bombardeo contra objetivos civiles, que más quisiéramos todos, queremos la paz pero el único que de momento no quiere dejar de hacer la guerra es él, es Putin, es Rusia», señaló.

Igualmente manifestó que «no se puede decir que Rusia quiere continuar la guerra y Ucrania también».

«No, Rusia quiere continuar la guerra y a las pruebas me remito. Y Ucrania tiene, no quiere, tiene que defenderse. Nosotros tenemos que ayudar», añadió.

Borrell está de visita en Colombia donde el pasado martes participó en la conferencia internacional para impulsar el diálogo en Venezuela, luego se reunió con diversas autoridades y con representantes de la sociedad civil; y este viernes instalará en Cartagena el diálogo «América Latina, el Caribe y Europa: Recalibrar nuestra asociación estratégica».

