Borrell convoca hoy a los líderes de Serbia y Kosovo a «reuniones urgentes» en Bruselas

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, anunció este jueves que ha convocado a los líderes de Serbia y Kosovo a «reuniones urgentes» en Bruselas con vistas a lograr «una desescalada inmediata» que posibilite una salida a la crisis actual.

«He llamado a los líderes de Serbia, Aleksandar Vucic, y de Kosovo, Albin Kurti, a Bruselas para reuniones urgentes para encontrar la salida a la crisis actual», anunció hoy Borrell en su cuenta oficial en Twitter.

El jefe de la diplomacia europea subrayó que el objetivo de ese encuentro es la necesidad de «una desescalada inmediata» y la celebración de «nuevas elecciones (municipales) en el norte (de Kosovo) con la participación de los serbokosovares».

Ese objetivo «es primordial para la región y la UE», subrayó.

Se trata de «una serie de reuniones de gestión de crisis» organizadas por Borrell con el apoyo del representante especial de la UE Miroslav Lajčák, precisó más tarde el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

«Las discusiones se centrarán en encontrar formas de reducir las tensiones actuales para volver a la implementación de los Acuerdos de Diálogo, en particular el Acuerdo en el Camino a la Normalización», precisó el servicio que dirige el jefe de la diplomacia europea.

La portavoz de Exteriores de la Comisión Europea Nabila Massrali aseguró en la rueda de prensa diaria de esta institución que «ambos líderes estarán hoy en Bruselas para la discusión».

Se trata de «una oportunidad para que los dos muestren su disposición a ser constructivos y a desescalar, y la responsabilidad de encontrar soluciones recae en las partes y esperamos que se comprometan», dijo.

Estas «reuniones urgentes» convocadas por Borrell se producen una semana antes de la cumbre que el jefe de la diplomacia europea había convocado previamente también en Bruselas entre Vucic y Kurti.

Aunque no ve ningún sentido a esos encuentros, Vucic dio este jueves marcha atrás en su amenaza de no participar en la reunión en Bruselas, pero aseguró que no se sentará a hablar con Kurti, al que acusa de tener como «único objetivo (…) echar a todos los serbios de Kosovo».

Borrell había invitado a Kurti y Vucic a Bruselas la semana próxima para acordar una desescalada de las tensiones después de que fuerzas serbias detuvieran la semana pasada a tres policías kosovares, pero la situación de tensión en la zona ha llevado a adelantar la cita.

Según Belgrado, fueron detenidos en territorio de Serbia y, según Pristina, los policías fueron «secuestrados» en Kosovo.

Belgrado y los serbios del norte de Kosovo no reconocen a los alcaldes albanokosovares de cuatro municipios serbios de esa región elegidos en marzo en medio de un boicot electoral serbio.

Los desórdenes que se produjeron cuando los nuevos ediles trataron de entrar a fines de mayo en sus oficinas acabaron en violentos altercados, con 80 heridos, entre ellos 30 soldados de la OTAN, de ellos varios húngaros.

Desde aquellos incidentes, la policía kosovar ha detenido a varios serbios bajo la acusación de ser responsables de la violencia desatada.

