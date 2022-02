Borrell afirma que Putin quiere colocar en Kiev un gobierno “a sus órdenes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró este viernes que el objetivo “claro” del presidente de Rusia, Vladimir Putin, es situar en Ucrania un Gobierno “a sus órdenes” que sustituya al liderado por Volodímir Zelenski.

“El objetivo de ocupar Kiev es claro y es poner en marcha un Gobierno a sus órdenes”, expresó el jefe de la diplomacia europea en una rueda de prensa tras la reunión extraordinaria en la que los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete aprobaron el segundo paquete de sanciones a Moscú.

“Es evidente que la dimensión del ataque ruso en Ucrania no tiene la ambición de ocupar una pequeña parte de lo que queda del Donbás, es un ataque masivo desde el norte, el sur y el este”, subrayó el español.

Borrell afirmó que la UE tendría que revisar “evidentemente” toda su política de apoyo al Gobierno ucraniano si Putin tuviera éxito en esta tarea, aunque recordó que “por ahora los ucranianos resisten” y, por tanto, prefirió no “especular” sobre acontecimientos “que no se han producido” y desea que no se materialicen.

El Alto Representante de la UE comunicó que el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, participó por videoconferencia en el encuentro y trasladó a sus colegas de la UE una “imagen de la situación sobre el terreno”, en el que Rusia está atacando “objetivos civiles” y poniendo en riesgo vidas de inocentes.

“Dio cuenta de lo que lo que está pasando sobre el terreno, del comportamiento de las tropas rusas y también de la resistencia heroica de las fuerzas ucranianas, que pueden ser llamados héroes de la libertad”, resumió Borrell.

“Tenemos que comprender la gravedad de la situación, nunca insistiré lo suficiente”, enfatizó Borrell, para después defender que el paquete de sanciones de la UE en respuesta a la agresión militar de Moscú es “un paquete completo y fuerte”.

