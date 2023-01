Boric pide “dar por zanjado” el debate por polémicos indultos en Chile

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE.-El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves que espera “dar por zanjado” el debate por los indultos de fin de año que beneficiaron a 13 personas, medida que levantó una ola de críticas por parte de la oposición tras dejar en libertad a un exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y a jóvenes condenados durante las protestas de 2019.

“Espero que este sea un tema que podamos dar por zanjado, que pasemos adelante la página y nos dediquemos a trabajar por las necesidades urgentes que tiene nuestro país que son muchas”, señaló el mandatario chileno desde la región del Biobío, donde se encuentra de gira.

Boric fue consultado por el prontuario de unos de los jóvenes beneficiados con la decisión presidencial, que registra mútiples causas por delitos comunes y sanciones por parte de Gendarmería mientras se encontraba recluido, según medios locales.

“El tema de los indultos a lo largo de la historia de Chile siempre han sido polémicos (…) no pongo en duda ni por un segundo las atribuciones del Poder Judicial (…) yo no debo referirme a los fallos”, arrojó el jefe de Estado.

“Estos indultos en particular que han sido fruto de una profunda reflexión en donde no cuestiono el rol de la independencia de los poderes, no significa que no podamos trabajar como país para afrontar este tremendo desafío que es enfrentar la delincuencia”, agregó.

La potestad presidencial de otorgar indultos ha sido ejercida de forma regular y amplia por todos los predecesores de Boric desde el retorno de la democracia al país en 1990 con más de 1.600 casos.

Pese a estos antecedentes, la oposición insiste en impugnar la decisión del mandatario e incluso anunció acusaciones constitucionales en contra de sus ministros y la presentación de un proyecto de ley que anula esta facultad para el jefe del Ejecutivo.

Relacionado