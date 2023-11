Boras: Juan Soto es parte de los planes de los Padres en el 2024

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- Los planes de los Padres para el 2024 “definitivamente” incluyen al estelar patrullero dominicano Juan José Soto, de acuerdo a su agente Scott Boras. Soto, de 25 años, está ingresando al último año de su contrato con San Diego, y pareciera ir rumbo a uno de los pactos más grandes en la historia del deporte en la agencia libre del próximo año.

El nombre de Soto ha sido mencionado en múltiples rumores de cambios durante buena parte del presente año, siendo vinculado con los Cachorros, Yankees, Mets, entre otros. Además, esos comentarios se han incrementado últimamente con los informes que indican que el club estaría buscando reducir su nómina.

Aunque Boras menciona que Soto no será canjeado, eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. En el 2022, el gerente general de los Nacionales Mike Rizzo le informó a la prensa en junio de ese año que no cambiaría al dominicano. Dos meses después, Soto fue enviado a los Padres en uno de los cambios más grandes que se recuerden en una fecha límite de cambios.