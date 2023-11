(VIDEO) Booker regresa con 31 puntos y los Suns cortan la racha de los Timberwolves

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Devin Booker regresó el miércoles tras cinco partidos de baja por lesión y firmó 31 puntos en el triunfo por 133-115 con el que los Phoenix Suns se repusieron tras dos derrotas consecutivas y cortaron la racha de siete triunfos consecutivos de los Minnesota Timberwolves., informó este jueves medios locales.

Booker reapareció tras perderse cinco partidos por un problema de pantorrilla y contó con el apoyo de Kevin Durant, también con 31 puntos, en la victoria del Foorprint Center.

Los Suns, que habían caído contra Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder en casa, retomaron la senda de la victoria y tienen ahora un balance de 5-6.

Devin Booker in his return: 31 PTS & 5 AST in 26 MINS.

KD: “I was expecting him to have a little wind in his lungs early on. But he looked great. The pop was there, playing with pace. It’s good to have our point guard back.”pic.twitter.com/GSRgeJCM6c

