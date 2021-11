Booker, Paul y Williams se pronuncian sobre el escándalo de Robert Sarver

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. – Ayer los Phoenix Suns lograban su tercera victoria seguida para ponerse por encima del 50% por primera vez esta temporada. Sin embargo, encauzar un inicio de temporada irregular no era lo suficientemente importante como para tapar el tema del día. Sabiendo que llegaría el bombardeo sobre Robert Sarver y sus presuntos comportamientos tóxicos que aireó ESPN en su investigación, la tripulación de los Suns no anduvo con medias tintas. Devin Booker, Chris Paul y Monty Williams salieron a la palestra.

Los jugadores por un lado y el técnico por otro coincidieron en cerrar filas entorno al tema. La diplomacia fue el común denominador de sus declaraciones, aunque hay matices. Monty Williams se expresó, como siempre, con claridad. «Son cosas que pasaron antes de mi llegada. Sabiendo lo que sabéis de mí, por poco que sea, sabéis que si hubiese presenciado cualquiera de esos episodios no estaría aquí sentado». Por otra parte, no negaba que el artículo le ha hecho plantearse ciertas cosas. «Hay mucho que procesar. Es una situación donde tenemos que estar cerca unos de otros. Entiendo que es un tema sensible para las presuntas víctimas, pero hay dos partes de la ecuación» acertó en decir el entrenador.

Booker se limitó a depositar su confianza en Monty Williams, al que define como «la mejor persona posible para gestionar el asunto». El escolta dejó la polémica en manos de la NBA y la investigación que ha puesto en curso. SIn embargo, preguntado por la credibilidad de Earl Watson, uno de los principales protagonistas del artículo de ESPN, Devin se refería a él como ‘my guy’ —mi chico— dejando caer que cree firmemente en su testimonio.

No es la primera vez que Chris Paul vive una situación similar, ya que, como jugador de los Clippers, presenció el escarnio público y venta de la franquicia por parte de Donald Sterling. Como era de esperar, las comparaciones no tardaron en asomar. «Es diferente creo. En aquella ocasión fuimos testigos de lo sucedido y luchamos contra ello. Esta vez no conocemos todos los detalles. No podemos ignorar ciertas cosas que han salido a la luz, pero nos faltan detalles. Queda en manos de la NBA». Está claro que los Suns y sus miembros de primera fila quieren pasar página hasta que exista una resolución sobre la que opinar y sacar conclusiones. Pero este circo no funciona así, así que seguramente se acaben acostumbrando a ser tan esquivos como ayer.

Relacionado