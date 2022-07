Bonny Cepeda sigue siendo una de las agrupaciones merengueras más populares en Colombia

Comparte esta noticia

Así lo demostró cuando miles de personas abarrotaron la Plaza de Leyva Boyaca, para disfrutar del concierto que realizado allí.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Desde que el artista dominicano Bonny Cepeda pisó tierra colombiana recibió el cariño y el amor de sus ciudadanos, donde le manifestaban su admiración y lo querido que es en ese país Sur Americano, conocedor de su trayectoria, sentimiento que fue demostrado cuando el artista subió a tarima con un escenario totalmente lleno que esperaba por él.

La Plaza de Leyva Boyaca, fue el lugar escogido por los organizadores para el afamado merenguero realizara un concierto multitudinario, con capacidad para que miles de personas pudieran disfrutar de los merengue de Bonny.

El público entusiasmado tarareaba, bailaba, se emocionaba, con cada una de las canciones que interpretaba el artista, ya que las mayorías han sido éxito en Colombia, país que vio crecer la carrera del popular cantante, compositor y arreglista, Bonny Cepeda, donde goza de gran aceptación.

“Tengo 40 años en la música, todo el tiempo me he mantenido cantando merengue, he notado en los últimos tiempo el repunte que está teniendo el ritmo y que muchos de los merengueros de la época dorada estamos recuperando nuestros espacios y lo he podido comprobar en cada presentación que hago, tanto en mi país, como en el extranjero, que los lugares donde actúo es abarrotado totalmente por amante del merengue”, manifestó Bonny Cepeda.

Bonny Cepeda, da los toques finales a nuevos proyectos relacionados con su carrera artística, así como para el fortalecimiento de merengue, principal ritmo musical dominicano y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 30 de noviembre de 2016.

