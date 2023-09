Bonner, Burns y Reneau hacen historia como primeras árbitras en un Mundial masculino

MANILA (Philippines) – Se está haciendo historia en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, ya que Amy Bonner, Blanca Burns y Jenna Reneau se han convertido en las primeras árbitras en arbitrar partidos en una Copa Mundial masculina.

Hoy en día, no es raro ver a árbitros convocar partidos masculinos en ligas de todo el mundo. Pero este trío abre nuevos caminos.

«Me siento honrado y bendecido de estar en la Copa del Mundo», dijo Reneau, quien ha convocado partidos en Yakarta. «Ser la primera con Amy Bonner y Blanca Burns es increíble y me alegra saber que hay muchas más mujeres que vendrán a trabajar junto a nosotros en el futuro».

Burns, que arbitra partidos en Okinawa, añadió: «No creo que me haya dado cuenta todavía. Sinceramente, he estado muy concentrado en afrontarlo día a día».

Y Bonner, que convoca los partidos en Okinawa, afirmó: «Estar aquí ha hecho que los años de esfuerzo, el trabajo duro, las batallas ganadas y perdidas, los altibajos valgan la pena».

Bonner, una árbitro veterana con 18 años de experiencia en FIBA, reconoció a las mujeres que la precedieron.

«Muchas personas no reconocidas comenzaron el proceso hace años para que hoy tengamos esta oportunidad. La mayor presión que siento en este momento de mi carrera es desempeñarme bien para que estas puertas permanezcan abiertas y todos acepten a las mujeres como árbitras competentes y seguras, capaces de desempeñarse bien». en cualquier nivel», afirmó.

Ninguno de los tres cree que su género haya tenido ningún impacto en la forma en que los jugadores y entrenadores interactúan con ellos.

«Los jugadores y entrenadores quieren que el juego se defina de manera justa y precisa, realmente no creo que les importe en absoluto si es un hombre o una mujer quien toma la decisión», dijo Bonner.

Reneau, que tiene cuatro años de experiencia en FIBA, recordó una grata experiencia en términos de su género.

«El único comentario que recibí sobre mi género fue de un jugador que reconoció que yo era la primera mujer en arbitrar su juego, y me expresó que era un honor y me felicitó por estar aquí. Ese fue un momento extraordinario», dijo.

Jungebrand, jefe de arbitraje de la FIBA. «El enfoque clave era tener los mejores árbitros, nada más y nada menos. Amy, Jenna y Blanca cumplían esa condición cualquier día».

Bonner, Burns y Reneau esperan ser vistas como modelos a seguir o incluso como una inspiración a seguir para otras mujeres.

«Quiero animar a las jóvenes a encontrar su pasión y perseguir sus sueños, por grandes que sean. Si no hay un camino, hágalo. Esfuércese, sepa que no siempre será fácil, pero no se desanime por los contratiempos. «, dijo Bonner.

«Si aspiras a ser árbitro, no dejes que nada te detenga. Cree en ti mismo y yo también creeré en ti. Sé que es posible», añadió Burns, que tenía dos años de experiencia en la FIBA.

Y Reneau dijo: «Estoy encantada de ver trabajar a esta próxima generación de funcionarias y las guiaré hacia adelante».

Y los aficionados de todo el mundo seguirán animando la Copa del Mundo, pero esta vez con árbitros mujeres en el escenario.