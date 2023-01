Bonifacio sobre el juego pequeño: “Ese es mi juego, va volver y tiene que volver”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Realizar un toque, correr duro o robarse una base, son parte del llamado “juego pequeño” en el béisbol y que son la esencia de lo que lleva Emilio Bonifacio al terreno de juego.

“Ese es mi juego. El juego pequeño, va volver y tiene que volver. El toque, robo de bases. La gente quiere jonrones, pero no es todo el mundo que la puede sacar”, dijo el capitán de los Tigres del Licey en su visita a El Nuevo Diario, donde fue entrevistado por Persio Maldonado, William Aish y Enrique -Tuto-Mota.

Bonifacio indicó que, aunque puede pensarse que ejecutar este tipo de juego es sencillo, la verdad es que existe un grado alto de dificultad.

“No es fácil tocar, nada más el hecho de estar parado y ver el movimiento, porque no tienes como defenderte, cuando te paras a batear es más fácil defenderte, pero tu verlo tan cerca, cuando tienes que pararte a tocar, a veces uno toca de foul cuando es un sacrificio y la gente te dice “párate que tú eres out”, pero no es fácil”, detalló el veterano jardinero de los campeones nacionales.

Al ser cuestionado sobre la efectividad del toque como un arma para embazarse, ante la posibilidad de hacer una ejecución completa en busca de un imparable, Bonifacio explicó que ninguna de las dos son garantías de que se embasará, pero si identifica una mayor probabilidad de llegar a la inicial por un toque, trata de ejecutarlo.

“Quien más anota es el que gana y mientras más gente tienes en base, más chances tienes de anotar carreras”, sostuvo “El Capi”, sobre su visión del juego al ejecutar un toque con la intención de llegar a la primera almohadilla.

Bonifacio también explicó que no siempre que llega al plato con la encomienda de tocar la pelota, lo hace con la intención de llegar a salvo a la almohadilla.

“El tema de buscarlo (el toque par embasarse), como el pitcher y el infielder está adentro, uno se pone más rápido de la cuenta y si el toque sale mal, no mueves el corredor ni tampoco llegas a la primera”, sostiene el experimentado jugador.

“Cada toque tiene una situación. Un manager me dijo todo el mundo sabe que tú la vas a tocar, pero no sabe cuándo. Tú puedes pasarte el juego entero esperando que yo la toque y no la toco, todo eso depende de la estrategia”, reveló Bonifacio, quien explicó que su accionar en el terreno está ligado a su lectura del juego, la cual aprendió por consejo del excapitán azul, Ronnie Belliard.

“El juego también te dice cuando tienes que llevar un corredor a tercera, yo no miro la seña, porque sé que me van a mandar y ese es mi juego, entonces yo no me cojo el chance de pensar que puedo moverlo con un batazo o con un elevado, porque hago un swing y la bola sale de línea y no hice mi trabajo y el corredor se quedó igual”, explicó, el veloz bateador de ambas manos.

