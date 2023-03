Bonifacio: No critiquen peloteros estuvieron en el Clásico; organizadores pusieron por encima interés personal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El capitán de los Tigres del Licey y actual campeón de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), Emilio Bonifacio, se pronunció este viernes acerca de la derrota del país contra la isla vecina de Puerto Rico, en un partido de eliminación en el Clásico Mundial de Béisbol. Este pidió a sus compatriotas no criticar a ningún pelotero que jugó en esta edición, ya que todos dejaron su carrera a un lado por su nación.

“Yo lo único que pido es que no critiquen a ningún pelotero que estuvo en el WBC, sin importar el resultado…. Todos dejaron su carrera a un lado para representar el país y créanme que otros lo ven y dicen no iré, eso me puede pasar”, dijo Bonifacio, con referencia a las lesiones que un jugador puede sufrir y arriesgar futuros contratos millonarios.

El Boni, como es conocido, dijo que ninguno de ellos buscó perder. En cambio, los dominicanos deberían de valorar el esfuerzo y apoyar tanto en las victorias, como en las derrotas, aunque si se puede criticar, pero de forma constructiva y no despectiva.

En ese sentido, él lanzó su propia crítica a los organizadores del país en el Clásico, calificando, desde el principio, como “mediocre” su actuación, y hasta que pusieron “intereses personales por encima del bien” de los dominicanos.

“Debemos de aprender a ganar y a perder, lo que empieza mal rara vez termina bien, más bien analicemos todo desde el principio y no daremos cuando que si ganábamos, estábamos premiando la mediocridad de organización que tuvimos y los responsable lo saben (…) Que pusieron interés personal por encima del bien para nosotros como país, como selección”, escribió el liceísta.

Por último, dijo que sus opiniones no fueron porque no fue seleccionado a la plantilla de jugadores que fueron al evento, sino porque es “la verdad” y se tenía que decir.

